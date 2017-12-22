Президент Украины Пётр Порошенко во время телефонного разговора с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном обсудил ситуацию в Донбассе. Об этом в "твиттере" сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

— Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации в Донбассе из-за увеличения количества обстрелов со стороны российских боевиков и безответственного вывода российских офицеров из СЦКК, — написал Цеголко.

Напомним, 19 декабря российские офицеры из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня пересекли границу с Украиной и вернулись в Россию.