Луценко выпил с Порошенко на новогоднем корпоративе БПП

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Луценко выпил с Порошенко на новогоднем корпоративе БПП

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото © РИА Новости/Михаил Палинчак

Президентская фракция "Блок Петра Порошенко" провела новогодний корпоратив. Об этом сообщают местные СМИ.

В мероприятии принимали участие президент Украины Пётр Порошенко, премьер-министр страны Владимир Гройсман, мэр Киева Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко и прочие политические деятели и чиновники страны.

Сообщается, что Порошенко выпил с генпрокурором Луценко, который "говорил что-то смешное".

В качестве напитков, которыми руководство Украины встречало новый год, значились виски, вино и шампанское.

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