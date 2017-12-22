В Адыгее около 20 автомобилей попали в ДТП из-за тумана

Авария произошла по вине водителей, которые не соблюдали безопасную скорость движения в сложных дорожных условиях.

Около 20 легковых автомобилей попали в ДТП на трассе под Майкопом из-за густого тумана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

— 22 декабря около 17:00 часов на участке автодороги Майкоп — Белореченск произошло столкновение около 20 автомобилей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в аварии никто не погиб, однако есть пострадавшие.

Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, в результате инцидента незначительные травмы получили два человека.