Кудрин рассказал о роли Путина в споре между "Роснефтью" и АФК "Система"

Вмешательство Владимира Путина в спор "Роснефти" и АФК "Система" дало результат. Соответствующее заявление сделал бывший министр финансов России Алексей Кудрин в своём "твиттере".
— Вчерашнее вмешательство президента дало результат: "Роснефть" и "Система" всё-таки заключили мировое соглашение. Помогли РФПИ и Сбербанк, — написал Кудрин.
В пятницу, 22 декабря, "Роснефть" сообщила, что все участники спора "Роснефти", "Башнефти", Башкирии и АФК "Система" подписали мировое соглашение. Согласно условиям заключённого соглашения, ответчики обязуются возместить "Башнефти" убытки в размере 100 миллиардов рублей.
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