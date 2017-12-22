Кудрин рассказал о роли Путина в споре между "Роснефтью" и АФК "Система"

Читайте также

Кудрин рассказал о роли Путина в споре между "Роснефтью" и АФК "Система"

1679

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов 

Вмешательство Владимира Путина в спор "Роснефти" и АФК "Система" дало результат. Соответствующее заявление сделал бывший министр финансов России Алексей Кудрин в своём "твиттере".

— Вчерашнее вмешательство президента дало результат: "Роснефть" и "Система" всё-таки заключили мировое соглашение. Помогли РФПИ и Сбербанк, — написал Кудрин.

В пятницу, 22 декабря, "Роснефть" сообщила, что все участники спора "Роснефти", "Башнефти", Башкирии и АФК "Система" подписали мировое соглашение. Согласно условиям заключённого соглашения, ответчики обязуются возместить "Башнефти" убытки в размере 100 миллиардов рублей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×