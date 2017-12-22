Канцлер Австрии пожелал выздоровления пострадавшим при столкновении поездов

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Канцлер Австрии пожелал выздоровления пострадавшим при столкновении поездов

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Фото:© Twitter/ Schausi  R6 / D2‏ 

На месте происшествия в Критцендорфе сейчас работают экстренные и железнодорожные службы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в "Твиттере" пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при столкновении поездов в окрестностях Вены.

Напомним, 22 декабря в Критцендорфе столкнулись два пассажирских поезда. В результате железнодорожной аварии два вагона сошли с рельсов и перевернулись. Известно как минимум о 15 пострадавших. Шестеро из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

В настоящий момент нет сообщения между Вайдлингом и коммуной Санкт-Андре-Вёрдерн.

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