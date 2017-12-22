Канцлер Австрии пожелал выздоровления пострадавшим при столкновении поездов

Канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в "Твиттере" пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при столкновении поездов в окрестностях Вены.
Напомним, 22 декабря в Критцендорфе столкнулись два пассажирских поезда. В результате железнодорожной аварии два вагона сошли с рельсов и перевернулись. Известно как минимум о 15 пострадавших. Шестеро из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии.
В настоящий момент нет сообщения между Вайдлингом и коммуной Санкт-Андре-Вёрдерн.
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