Житель Калифорнии собирался устроить террористическую атаку в популярном у туристов месте — Пирсе 39.

ФБР арестовало мужчину, который планировал теракт на Рождество в Сан-Франциско, сообщает ABC.

По информации издания, был задержан житель калифорнийского города Модесто Эверитт Аарон Джеймсон. Мужчина мог планировать рождественскую террористическую атаку на Пирсе 39 — месте, популярном у туристов. Там есть шопинг-центр, рестораны и магазины.

Согласно документам ФБР, Джеймсон выбрал это место, потому что он "был там ранее и знает, что это очень людное место".

Там же сказано, что подозреваемый был выписан из Корпуса морской пехоты и умел управляться с винтовкой.