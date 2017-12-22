Посол США в РФ рассказал о своём отношении к русскому року

По словам Джона Хантсмана, в юности он сам увлекался музыкой и играл в нескольких группах.

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что считает русский рок "неплохим", однако музыка Прокофьева и Рахманинова ему нравится больше. Об этом он заявил в интервью журналу "Сноб".

Политик отметил, что творчество композиторов вдохновляло создателей великих рок-групп вроде Кита Эмерсона и Рика Уэйтмана, которые повлияли на его поколение. А сам Прокофьев черпал вдохновение в Чикагской школе джаза. Так, например, отсылки к ней есть в симфонической сказке "Петя и Волк".

— Если вы послушаете его музыку — бит, синкопы, структуру аккордов, — всё это в некоторой степени создано под влиянием американского джаза, — добавил он.

Про русский рок Хантсман заметил, что слушал его немного и тот оказался "довольно неплох".

По словам дипломата, в юности он мечтал стать музыкантом, поэтому учился игре на фортепиано. А когда открыл для себя американский джаз и искусство импровизации, его жизнь "полностью изменилась".

— Я ужасно любил музыку, по выходным играл в группах и зарабатывал. Когда сменил свою третью или четвёртую группу, мы стали писать нашу собственную музыку. Мы даже записали на плёнку почти полный альбом — и затем разбежались. Но в клубах играли на вполне серьёзном уровне, — заключил посол.