В Таиланде слоны в костюмах Санта-Клауса поздравили школьников

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В Таиланде слоны в костюмах Санта-Клауса поздравили школьников

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Животные хоботами раздавали школьникам подарки: кукол, шарики, снеки, а также развлекали детей танцами.

В одну из школ Таиланда в городе Аюттхайя нагрянули слоны — Санта-Клаусы. Об этом сообщает ABC News.

Животных нарядили в халаты и колпаки. Слонов было четверо. Животные хоботами раздавали школьникам подарки: кукол, шарики, снеки, а также развлекали детей танцами.

Основная масса населения Таиланда — буддисты, а христиане, отмечающие Рождество, составляют 0,7% от населения страны.

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