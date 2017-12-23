В Таиланде слоны в костюмах Санта-Клауса поздравили школьников

В одну из школ Таиланда в городе Аюттхайя нагрянули слоны — Санта-Клаусы. Об этом сообщает ABC News.
SPECIAL DELIVERY: Elephants from Ayutthaya Elephant Palace visit a local school to hand out presents and spread Christmas cheer. https://t.co/n3d7AgpQhe pic.twitter.com/xYoFx3oP4z— ABC News (@ABC) December 22, 2017
Животных нарядили в халаты и колпаки. Слонов было четверо. Животные хоботами раздавали школьникам подарки: кукол, шарики, снеки, а также развлекали детей танцами.
Основная масса населения Таиланда — буддисты, а христиане, отмечающие Рождество, составляют 0,7% от населения страны.
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