Сафронков: Перед голосованием США изменили формулировки в резолюции по КНДР

По словам заместителя постпреда РФ, сроки высылки северокорейских рабочих для стран были изменены с 12 на 24 месяца.

Заместитель постпреда РФ при Совете Безопасности ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия недовольна тем, как велось согласование американского проекта резолюции всемирной организации об ужесточении санкций против КНДР.

Дипломат объяснил, что формулировки в документе были изменены за минуту до голосования и его приняли только благодаря учёту российской точки зрения.

Он уточнил, что в последний момент сроки высылки северокорейских рабочих для стран были изменены с года на 24 месяца.

— Это тот минимально приемлемый для нас срок, необходимый для решения логистических аспектов проблемы, — заметил Сафронков.

По его словам, на заседании Россия призвала членов совета дать шанс дипломатии в урегулировании ситуации в КНДР и предпринять срочные шаги "по завязыванию политического диалога во избежание катастрофических сценариев, которые приведут к непоправимым последствиям". Он считает, что вместо "изоляции и давления" лучше прибегнуть к переговорам.

Ранее Совет Безопасности ООН решил ужесточил санкции в отношении Северной Кореи в ответ на проведённое 29 ноября испытание баллистической ракеты. США подготовили проект резолюции, который предусматривает ограничение поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также высылку северокорейских мигрантов из всех стран.