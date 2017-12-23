В центре Петербурга треснул фасад жилого дома

Ради безопасности людей все элементы фасада, которые могут упасть, закрепили, а угол дома огородили.

В Санкт-Петербурге по фасаду жилого дома на улице Некрасова пошла трещина, сообщает "Фонтанка". Жильцов квартиры на втором этаже временно переселили в маневренный фонд.

В пресс-службе администрации Центрального района объяснили, что подобные меры продиктованы предосторожностью, так как реальные масштабы разрушения пока не ясны.

По информации издания, трещина в здании 1875 года постройки доходит до третьего этажа, однако там она навредить никому не может. Все шаткие элементы фасада уже укреплены, а угол дома огорожен.