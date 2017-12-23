Генсек ООН призвал удвоить усилия по урегулированию кризиса вокруг КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует стремление Совбеза ООН достичь мирного урегулирования ситуации вокруг КНДР и призывает мировое сообщество добиться прогресса в достижении этой цели в 2018 году. Соответствующее заявление сделали в канцелярии генсека.

— Генеральный секретарь призывает все государства — члены ООН в полной мере выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности и удвоить усилия, чтобы сделать 2018 год поворотным моментом в достижении прочного мира на Корейском полуострове, — сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Лайф, в пятницу, 22 декабря, Совбез ООН вновь ужесточил санкции против КНДР.