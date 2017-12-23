В Донбассе наступает "новогоднее" перемирие

Это 17-я попытка прекратить огонь на линии соприкосновения сторон с начала конфликта в регионе.

На встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины было решено "обеспечить мир и спокойствие в Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками". Режим прекращения огня начнёт действовать 23 декабря в час ночи по московскому времени.

Это уже 17-я попытка прекратить огонь на линии соприкосновения сторон с начала вооружённого конфликта в регионе. Самым успешным стало перемирие 2016 года. Тогда режим полной тишины удалось удерживать в течение шести недель.

Участники мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе приветствовали договорённость сторон о перемирии. Так, Ангела Меркель и Владимир Путин выразили надежду, что рождественское согласие перерастёт в полноценное долгосрочное прекращение огня.

Однако представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич не так позитивно смотрит на режим полной тишины. По его мнению, "доверие к украинской стороне отсутствует", поэтому нужны твёрдые гарантии по его соблюдению.