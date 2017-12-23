На счёте Михалкова из-за судебных тяжб временно арестована часть средств

Известный российский режиссёр должен выплатить более 200 тысяч рублей за судебные расходы.

Часть средств на банковском счёте Никиты Михалкова временно арестована из-за судебных тяжб со СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссёра.

Ранее печатные издания сообщали, что Савёловский районный суд Москвы отказал Михалкову в удовлетворении иска к некоторым СМИ о защите чести и достоинства. Председатель Союза кинематографистов России требовал компенсацию за материалы, порочащие его имя, и удаления из статей его изображений.

Однако Михалков дело проиграл и теперь должен выплатить более 200 тысяч рублей за судебные расходы.

— Юристы режиссёра не согласны с размером судебных взысканий, это решение было обжаловано стороной Михалкова, — сообщили в пресс-службе режиссёра.

Отмечается, что до принятия решения апелляционной инстанцией средства на его счёте будут заморожены, но не взысканы.