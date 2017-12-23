В США четырёхмесячной девочке наложили 65 швов после нападения енота

По словам врачей, на полное восстановление Джорни уйдёт по крайней мере один год.

В американском штате Пенсильвания на спящую в своей кроватке четырёхмесячную Джорни Блэк напал енот, когда её мама мыла сына в ванной. Об этом сообщает New York Post.

Мать девочки, Эшли, рассказала, что услышала звуки наверху, после чего она увидела енота, бежавшего по лестнице. Когда Эшли прибежала в комнату, то увидела дочь лежащей на полу.

Джорни плакала, и всё её лицо было в крови. Девочку доставили в госпиталь, где в ходе операции наложили ей 65 швов.

По словам врачей, на полное восстановление Джорни уйдёт по крайней мере год.