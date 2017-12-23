Двух бывших чиновников ФИФА признали виновными по делу о коррупции

Экс-функционеры Напоут и Марин получили взяток на общую сумму в 17 миллионов долларов.

Бывший вице-президент Международной федерации футбола Хуан Анхель Напоут и экс-глава Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин были признаны виновными в получении взяток. По сообщению Associated Press, функционеры ФИФА брали деньги в обмен на маркетинговые и телевизионные права, позволяющие освещать международные футбольные матчи.

По информации издания, с 2010 года Напоут получил 10,5 миллиона долларов взяток, а Марин — 6,55 миллиона.

В отношении бывшего президента Федерации футбола Перу Мануэля Бурги, которого тоже обвиняют во взяточничестве, приговор не вынесли.

Напомним, скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе по обвинению во взяточничестве задержали высокопоставленных чиновников организации. Тогда президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино признал ФИФА жертвой в коррупционном скандале.