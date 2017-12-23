Пьяную женщину сняли с рейса в новосибирском аэропорту

Во время полёта она отказывалась соблюдать правила поведения на борту и нецензурно выражалась.

В новосибирском аэропорту Толмачёво из-за неадекватного поведения с рейса сняли пьяную женщину. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, инцидент произошёл на борту самолёта сообщением Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск. Во время полёта женщина нецензурно выражалась, отказывалась соблюдать правила поведения на воздушном судне и размахивала руками. Из-за подобных действий экипаж был вынужден обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сняли дебоширку с рейса, передаёт РИА "Новости".

В дежурной части аэропорта на неё составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Сейчас стражи правопорядка устанавливают, были ли в действиях женщины признаки состава преступления, предусмотренного статьёй "Хулиганство".