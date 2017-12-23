Киркоров подверг критике внешний вид праздничных ёлок в Европе

Певец Филипп Киркоров удивился внешнему виду новогодних ёлок в странах Европы. Об этом народный артист России написал в своём "инстаграме".
Шок, сенсация, антихайп! Листайте вправо) Меня часто попрекают в том, что я слишком ярко одеваюсь Ну, во-первых, нет, а во-вторых, вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ. Образ всего, новогодней ели в том числе. Ну стыдно, стыдно, господа, так относиться к главной героине новогоднего шоу Поясню, елка номер 1 - Рим, 57 000$ Елка номер 2 - Британия Елка 5 - снова Британия P.S. Моя уже наряжена, покажу чуть позже
— Вот вам наглядный пример того, что бывает, когда люди не до конца продумывают образ. Образ всего, новогодней ели в том числе, — отметил певец.
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