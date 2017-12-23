Два человека пострадали при столкновении школьного автобуса и грузовика в Канаде

Водителей обоих транспортных средств госпитализировали с незначительными травмами.

В Канаде два человека пострадали при столкновении школьного автобуса и грузовика, сообщает CBC.

Инцидент произошёл около восьми утра в пятницу на острове Ванкувер. Грузовик буксировал лодку, которая сорвалась с прицепа и пролетела через лобовое стекло школьного автобуса. Полиция винит в случившемся плохую подготовку дорожного полотна к зиме.

По информации издания, водители обоих транспортных средств были госпитализированы с незначительными травмами. Никто из 12 школьников не пострадал.