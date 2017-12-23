Командование ДНР сообщило, что "новогоднее" перемирие соблюдается в полной мере

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Командование ДНР сообщило, что "новогоднее" перемирие соблюдается в полной мере

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины решила обеспечить мир и спокойствие в Донбассе в связи с предстоящими праздниками.

Силы Донецкой Народной Республики приступили к выполнению условий "новогоднего" перемирия. Об этом сообщили в оперативном командовании республики.

— Наши подразделения, как и всегда, чётко выполняют поставленные задачи, режим тишины соблюдается в полной мере, — цитирует представителя командования Донецкое агентство новостей.

По его словам, за час до вступления перемирия в силу украинские подразделения обстреляли из миномётов окрестности Ясиноватой и ряд сёл в Новоазовском районе республики.

Напомним, на встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины было решено "обеспечить мир и спокойствие в Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками". Режим прекращения огня начал действовать 23 декабря в час ночи по московскому времени. Это 17-я попытка добиться тишины на линии соприкосновения сторон с начала конфликта в регионе.

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