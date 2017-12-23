Машинист заметил превышение скорости за шесть секунд до крушения поезда в США

В результате аварии погибло три человека, а около сотни получили травмы различной степени тяжести.

За шесть секунд до крушения скоростного поезда на шоссе в Вашингтоне машинист заметил, что состав следует с превышением скорости. Об этом сообщает Reuters.

В Национальном совете по безопасности на транспорте заявили, что машинист сразу же нажал на тормоза, но, так как они были не аварийные, остановить паровоз не удалось.

Ведомством были проанализированы записи камер видеонаблюдения и данные так называемого чёрного ящика.

Напомним, 18 декабря на участке между городами Олимпия и Лейквуд сошёл с рельсов и рухнул на шоссе скоростной поезд. В результате крушения погибло три человека, а около сотни были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.