На Камчатке менее чем за сутки произошли три сильных землетрясения

Утреннее землетрясение ощущалось в некоторых районах Петропавловска-Камчатского силой до 3 баллов.

Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Кроноцком заливе у побережья Камчатского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

— В 10:29 местного времени (01:29 мск) в акватории Кроноцкого залива произошло землетрясение магнитудой 5,6. Глубина залегания очага составила около 40 км, — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ранее ночью в тех же координатах были отмечены ещё два подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,1.

Утреннее землетрясение ощущалось в некоторых районах Петропавловска-Камчатского силой до 3 баллов. Расстояние до Петропавловска-Камчатского от эпицентра составляет около 160 км. Ночные же толчки в краевом центре ощущались силой 4–5 баллов.

МЧС России по Камчатскому краю не обнаружило каких-либо разрушений или повреждений зданий после землетрясения.