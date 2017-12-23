В Германии сотрудники полиции взорвали коробку с подарками для бездомных

В правоохранительных органах отметили, что коробку оставили "с хорошими намерениями, но в неудачном месте".

Полицейские из немецкого города Франкфурта-на-Майне уничтожили коробку с подарками для бездомных, сообщает The Sun.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов увидели на рождественской ярмарке Ремер под ёлкой бесхозный предмет, который приняли за бомбу. Тогда они эвакуировали всех посетителей и вызвали сапёров. Те "обезвредили" подозрительную коробку направленным взрывом.

Позже в полиции рассказали, что "подарок" был размером с обувную коробку и в обёрточной бумаге. В ней находились сувениры к Рождеству. Сотрудник ведомства отметил, что неизвестный оставил свёрток "с хорошими намерениями, но в неудачном месте".