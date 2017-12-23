Роспотребнадзор предупредил о случаях заболевания дифтерией в Йемене

В различных районах Йемена зафиксировано 318 случаев заболевания дифтерией. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
— В 15 из 20 районов Йемена зарегистрировано 318 случаев с подозрением на дифтерию, 28 из которых — со смертельным исходом, — сказано в сообщении.
Половину от общего числа заразившихся составляют дети в возрасте от 5 до 14 лет, а смертельные исходы в 95% случаев происходят с детьми до 15 лет.
Всемирная организация здравоохранения и неправительственная организация "Врачи без границ" оказывают поддержку и медикаментозную помощь в борьбе со вспышкой болезни.
Роспотребнадзор просит российских туристов учитывать эту информацию при планировании путешествий.
- Популярные
- По времени