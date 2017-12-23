Силуанов: Амнистию капиталов могут продлить

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом предложил продлить амнистию капиталов, проведённую в 2015–2016 годах. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Силуанов подчеркнул, что предложение президента касается в первую очередь представителей среднего бизнеса, не воспользовавшихся правом амнистии ранее.

Глава Министерства финансов сказал также, что бизнесу не следует бояться заявлять о своих счетах на Западе.

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин рассмотрит идею о проведении масштабной амнистии в следующем году.