В ДНР сообщили о нарушении перемирия украинскими силовиками

Из заявления оперативного командования республики следует, что обстрелу подвергся район Ясиноватой и посёлка Гольмовский под Горловкой.

В оперативном командовании ДНР сообщили о нарушении режима тишины украинскими военными в первые часы перемирия. По словам представителя командования, украинские подразделения проигнорировали договорённости о "новогоднем" перемирии и продолжили обстреливать населённые пункты республики.

— Несмотря на достигнутые договорённости по соблюдению режима прекращения огня, 23 декабря подразделения украинской армии начиная с полуночи подвергли обстрелу район Ясиноватой, применив стрелковое оружие и автоматические гранатомёты, — цитирует представителя командования местные СМИ.

По его словам, в районе посёлка Гольмовский под Горловкой противник применил миномёты.

Напомним, 22 декабря контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины решила "обеспечить мир и спокойствие в Донбассе в связи с предстоящими рождественскими и новогодними праздниками". Режим прекращения огня начал действовать 23 декабря в час ночи по московскому времени.