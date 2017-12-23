Экс-супруга Честера Беннингтона хочет получить алименты на сына

Саманта Олит также хочет получить долю от части доходов бывшего лидера Linkin Park.

Саманта Олит, которая состояла в браке с Беннингтоном в период с 1996 по 2005 годы, заявила, что покончивший с собой певец был должен ей алименты на сына Дрэйвена Себастьяна. Об этом сообщает TMZ.

Сообщается, что певец не выплачивал алименты с 2012 года. Олит рассчитывает на сумму более чем $500 тысяч, не включая процентов.

Также она хочет получить долю от части доходов бывшего лидера Linkin Park.

Напомним, что Беннингтон покончил с собой в июле этого года. Тело музыканта было найдено в его доме Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии.