Американка убедила врачей сделать 13 операций своему здоровому сыну

Женщина пыталась поместить ребёнка в очередь на пересадку лёгких и обеспечить услугами хосписа.

Мнительная жительница Техаса на протяжении нескольких лет водила своего здорового сына по больницам, утверждая, что у мальчика редкое генетическое заболевание и онкология. С 2009 по 2013 год он был на 323 обследованиях и перенёс 13 операций, сообщает газета Dallas News.

По данным газеты, несколько раз ребёнка кормили через специальную трубку, обеспечивали кислородной маской и перевозили на инвалидной коляске. Кроме того, мать пыталась поместить сына в очередь на пересадку лёгких и обеспечить услугами хосписа.

Сейчас женщине предъявлено обвинение в причинении травм ребёнку, повлёкших вред здоровью.

Мальчика, которому сейчас восемь лет, временно отдали на попечение отца, который многие годы добивался в суде права с ним видеться. Остальные дети были переданы органами опеки в приёмную семью.

Согласно заключению врачей, у потерпевшего не было болезней, которые ему приписывала мать. А вот у самой женщины, по мнению специалистов, синдром Мюнхгаузена, перенесённый на другого человека. Женщина преувеличивала расстройства здоровья ребёнка или выдумывала несуществующие заболевания.