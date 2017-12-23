В Японии отмечают 84-й день рождения императора

Этот день считается в стране национальным праздником c 1989 года — момента, когда Акихито взошёл на престол.

В Японии приступили к празднованию 84-го дня рождения императора Акихито.

Этот день считается в стране национальным праздником c 1989 года —момента, когда Акихито взошёл на престол.

На сайте Управления делами императорского двора также сообщили, что монарх поблагодарил всех жителей Японии за поддержку, оказанную ему в связи с желанием отречься от престола.

Ранее Лайф сообщал о том, император Японии Акихито отречётся от престола 30 апреля 2019 года в пользу своего старшего сына — наследного принца Нарухито.