Два истребителя ВВС Великобритании "перехватили" самолёт Мэй во время учений

"Тайфуны", вооружённые ракетами, приблизились к правительственному лайнеру на расстоянии 25 метров и покачали крыльями.

Два истребителя ВВС Великобритании в рамках учений сымитировали перехват британского самолёта премьер-министра Терезы Мэй, сообщает газета The Telegraph.

Учебный перехват происходил на скорости 515 км/ч. Истребители Eurofighter Typhoon приблизились к самолёту Королевских ВВС Airbus Voyager на 25 метров и покачали крыльями. Данный маневр означает требование проследовать за ними.

По информации издания, Мэй была восхищена происходящим. Она назвала действия экипажей "впечатляющими".