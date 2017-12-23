Премьер Японии заявил, что мировое сообщество хочет изменения политики КНДР

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Премьер Японии заявил, что мировое сообщество хочет изменения политики КНДР

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Синдзо Абэ отметил, что о желании увидеть другой политический курс Северной Кореи говорит ужесточение санкций.

Ужесточение санкций в отношении Северной Кореи показывает, что мировое сообщество хочет, чтобы КНДР поменяла свою политику, заявил 23 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

— Провокационные действия Пхеньяна являются неприемлемыми и покушаются на идею мирного урегулирования, за которое выступает мировое сообщество, — говорится в заявлении, опубликованном на своём сайте японским правительством.

Кроме того, Абэ призывал КНДР продемонстрировать серьёзные намерения и конкретные действия, направленные на ядерное разоружение Корейского полуострова.

Напомним, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Сделано это было в ответ на проведённое страной 29 ноября испытание баллистической ракеты.

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