Премьер Японии заявил, что мировое сообщество хочет изменения политики КНДР

Ужесточение санкций в отношении Северной Кореи показывает, что мировое сообщество хочет, чтобы КНДР поменяла свою политику, заявил 23 декабря премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
— Провокационные действия Пхеньяна являются неприемлемыми и покушаются на идею мирного урегулирования, за которое выступает мировое сообщество, — говорится в заявлении, опубликованном на своём сайте японским правительством.
Кроме того, Абэ призывал КНДР продемонстрировать серьёзные намерения и конкретные действия, направленные на ядерное разоружение Корейского полуострова.
Напомним, 22 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР. Сделано это было в ответ на проведённое страной 29 ноября испытание баллистической ракеты.
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