Сотрудники испанского дома престарелых выиграли в лотерею более €10 млн

Обрадованные победители прыгали, пели и пили шампанское рядом со зданием, в котором расположен дом престарелых.

В испанском городе Кампо-де-Криптана сотрудники дома престарелых Sagrado Corazon выиграли более €10 миллионов в рождественской лотерее. Об этом сообщает France Press.

Водитель грузовика, занимающийся волонтёрской деятельностью в заведении, купил 30 выигравших в итоге билетов во время поездки в Галисию. Себе мужчина оставил два билета, ещё два отдал своим братьям, остальные 26 перепродал работникам дома престарелых.

У каждого из 22-х сотрудников заведения есть по крайней мере по одному билету с выигрышной комбинацией цифр. За каждый билет они получат по $400 тыс.

— Это работники, которым выигрыш действительно нужен, — заявила директор дома престарелых Ана Мария Кампос.

Сам Мартинес выиграл €800 тысяч.