Сотрудники испанского дома престарелых выиграли в лотерею более €10 млн

В испанском городе Кампо-де-Криптана сотрудники дома престарелых Sagrado Corazon выиграли более €10 миллионов в рождественской лотерее. Об этом сообщает France Press.
Водитель грузовика, занимающийся волонтёрской деятельностью в заведении, купил 30 выигравших в итоге билетов во время поездки в Галисию. Себе мужчина оставил два билета, ещё два отдал своим братьям, остальные 26 перепродал работникам дома престарелых.
У каждого из 22-х сотрудников заведения есть по крайней мере по одному билету с выигрышной комбинацией цифр. За каждый билет они получат по $400 тыс.
— Это работники, которым выигрыш действительно нужен, — заявила директор дома престарелых Ана Мария Кампос.
Сам Мартинес выиграл €800 тысяч.
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