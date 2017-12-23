В Техасе в ходе полицейской операции от шальной пули погиб шестилетний мальчик

Читайте также

В Техасе в ходе полицейской операции от шальной пули погиб шестилетний мальчик

1542

Фото:© Twitter/ABC News

Инцидент произошёл в парке трейлеров. Пуля смертельно ранила ребёнка через стенку жилого прицепа.

В Техасе шестилетнего Камерона Прескотта убило шальной пулей, когда полиция открыла огонь по подозреваемой в краже транспортного средства, сообщает ABC News

По информации издания, во время задержания женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что у неё есть оружие и она будет стрелять.

Инцидент произошёл в парке трейлеров. После непродолжительной погони подозреваемая взбежала на порог жилого прицепа, где её настигла пуля. Она же пробила трейлер, внутри которого был мальчик, и смертельно ранила его в живот. Ребёнка доставили в университетскую больницу, где он умер.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×