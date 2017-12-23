В США 14-летнему кубинцу удалят опухоль весом в 4,5 кг с лица

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В США 14-летнему кубинцу удалят опухоль весом в 4,5 кг с лица

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Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин 

Несмотря на то что опухоль не раковая, она угрожает жизни подростка, так как продолжает расти.

14-летнему Эмануэлю Зайасу сделают операцию по удалению опухоли, иначе мальчик просто задохнётся. Об этом сообщает News 6 WKMG.

<p>Фото: © Twitter/News 6 WKMG</p>

Ребёнок родился с множественной фиброзной дисплазией, когда кость заменяет ткань, вызывая деформацию рук, ног, черепа.

Несмотря на то что опухоль не раковая, она угрожает жизни подростка, так как продолжает расти. Мальчик приехал в Майами по медицинской визе, операцию в январе проведёт доктор Роберт Маркс.

На полное удаление опухоли у врачей уйдёт порядка 10–14 часов.

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