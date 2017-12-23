Против бывшего вице-президента Аргентины возбудили уголовное дело о растрате

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Против бывшего вице-президента Аргентины возбудили уголовное дело о растрате

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Суд наложил арест на активы политика на общую сумму в миллион песо, или $55 тысяч.

Аргентинский суд предъявил бывшему вице-президенту страны Амадо Буду официальные обвинения в растрате бюджетных средств. Постановление было опубликовано на сайте Центра судебной информации.

Судья вынес решение о предварительном заключении экс-президента ввиду подозрения, что Буду может попытаться скрыться.

Также был наложен арест на активы политика на общую сумму в миллион песо, или $55 тысяч.

Амадо Буду был вице-президентом Аргентины в период с 2011 по 2015 год.

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