Природный пожар "Томас" признан крупнейшим за всю историю Калифорнии

К настоящему времени пожар удалось локализовать на 65%, тем не менее он продолжает оставаться серьёзной угрозой для местных жителей.

Природный пожар, который бушует на территории калифорнийского округа Вентура и даже получил название "Томас", признали крупнейшим в современной истории штата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии.

Сообщается, что площадь "Томаса" превысила 1106,4 кв. км. К настоящему времени пожар удалось локализовать на 65%, тем не менее он продолжает представлять угрозу для жизни людей. По словам сотрудников пожарной службы, полностью локализовать пожар удастся только к 7 января 2018 года.

Отмечается, что от этого пожара уже пострадали как минимум два человека. Согласно данным, сумма ущерба от пожара "Томас" составляет около $140 млн.

Ранее Лайф сообщал о том, что из-за пожара "Томас" пришлось эвакуировать более 27 тысяч местных жителей.