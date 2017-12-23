Подросток сбил трёх человек на автомобиле в Свердловской области

В результате происшествия одна женщина погибла на месте, ещё двое пешеходов получили множественные травмы.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом, где подросток без прав на "шестёрке" насмерть сбил пешехода и травмировал ещё двоих. Как предварительно установили оперативники, авария произошла в три часа ночи на плохо освещённой улице. Трое пешеходов шли вдоль обочины, когда в них влетел автомобиль.

— 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, не имея права управления транспортным средством, допустил наезд на трёх пешеходов, которые двигались в попутном направлении по правой обочине дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летняя женщина скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, — уточнили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Уточняется, что двое других пешеходов — 35-летняя женщину и 42-летний мужчина — получили множественные травмы головы и переломы конечностей. Их доставили в ближайшую больницу, сейчас их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время, полиция проводит расследование, как несовершеннолетний молодой человек без права управления автомобилем оказался за рулём.