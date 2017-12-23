В Мельбурне предъявлены обвинения мужчине, который на авто въехал в толпу людей

Как установило следствие, обвиняемый принимал наркотики, кроме того, у него обнаружили проблемы с психикой, поэтому в полиции не считают, что инцидент связан с терроризмом.

Правоохранительные органы Австралии предъявили обвинение мужчине, который намеренно въехал в толпу прохожих в Мельбурне. Как отмечает агентство Reuters, задержанному были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в покушении на убийство.

Сообщается, что 32-летний Сайед Нури, приехавший в Австралию из Афганистана, периодически принимал наркотики. Кроме того, у мужчины обнаружили проблемы с психикой. Всё это стало основанием для следователей полагать, что инцидент не связан с терроризмом.

Ранее Лайф сообщал о том, что в центре Мельбурна Саед Нури на белом внедорожнике протаранил толпу в 60 человек. В результате случившегося пострадало 19 человек.