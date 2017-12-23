Около 90 человек стали жертвами шторма, наводнения и селей на Филиппинах

По данным местных властей, в настоящее время в зоне стихийного бедствия находятся более 270 тысяч человек.

В результате мощного тропического шторма, обрушившегося на Филиппины, на территории страны произошли многочисленные наводнения и сходы селей. По меньшей мере 90 человек погибли в результате стихийного бедствия, сообщает агентство Синьхуа. Кроме того, ещё несколько десятков человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечают местные власти, в зоне действия шторма сейчас остаются по меньшей мере 270 тысяч человек. Специальные службы и муниципалитеты уже открыли 608 центров эвакуации для помощи пострадавшим, однако они могут принять только около 44 тысяч граждан.

Сообщается, что основной удар стихии пришёлся на филиппинскую провинцию Билиран.