В Индии 27 человек погибли в результате падения автобуса с моста в реку

По меньшей мере ещё 24 человека получили множественные травмы, состояние большинства из них оценивается как критическое.

Как минимум 27 человек стали жертвами падения автобуса с моста в реку Банас возле населённого пункта Дуби в индийском штате Раджастан. По предварительным данным, причиной трагедии стала лопнувшая во время движения шина в колесе автобуса. Водитель потерял контроль над пассажирским транспортом, в результате чего автобус пробил ограду моста и упал в реку.

Как сообщает телеканал NDTV, ещё 24 пассажира автобуса получили множественные травмы. При этом большая часть пострадавших находится в критическом состоянии.

— Около 50 человек находилось в автобусе, из них погибло 27 человек, а раненые были доставлены в ближайшие больницы, — приводит слова начальника местной полиции телеканал.