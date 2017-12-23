В Омской области рейсовый автобус на переходе сбил школьника

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В Омской области рейсовый автобус на переходе сбил школьника

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Мальчика отправили в больницу. Правоохранители устанавливают причины произошедшего.

В городе Тара Омской области вечером 22 декабря рейсовый автобус ПАЗ сбил девятилетнего мальчика, сообщает региональное ГУ МВД РФ. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса ПАЗ, мужчина 1954 года рождения, двигаясь по улице Радищева, допустил наезд на пешехода, — отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, на момент аварии в салоне находилось 15 пассажиров. Мальчика отправили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

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