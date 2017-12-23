"Декабрьский апрель" закончился. Синоптики обещают похолодание в Москве

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"Декабрьский апрель" закончился. Синоптики обещают похолодание в Москве

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Московской области в ночь на 24 декабря температура может опуститься до –10, днём — до –7 градусов.

Специалисты Гидрометцентра России прогнозируют до –4 градусов, небольшой снег и гололедицу на 23 декабря.

— Облачно, небольшой снег, местами гололедица. Температура днём — –4...–2, ночью — –7...–5 градусов. В Подмосковье температура ночью может опуститься до –10, днём — до –7, — отмечается в сообщении.

По словам специалистов центра "Фобос", ветер будет юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление начнёт падать: барометры покажут 739 мм ртутного столба.

Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что во вторую неделю зимы в Москве ожидалась по-апрельски теплая погода. Как позже отмечали синоптики, температура была на несколько градусов выше нормы.

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