Страницы Рамзана Кадырова в Instagram и Facebook оказались заблокированы

С 23 декабря оказалась недоступны страницы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в "Инстаграме" и "Фейсбуке". В настоящее время при попытке открыть профиль главы Чечни сервисы пишут одинаковое сообщение, что данные страницы недоступны, потому что возможно были удалены.

Отметим, только в "Инстаграме" у Рамзана Кадырова было более одного миллиона подписчиков. В соцсетях гадают, сам ли политик удалил свой популярный профиль или его по какой-то причине заблокировала администрация "Инстаграма". Впрочем, некоторые отмечают, что аналогичная официальная страница Рамзана Кадырова в этой соцсети, которая ведётся на английском языке, по-прежнему доступна.

В то же самое время произошедшее некоторые пользователи связывают с введением американских санкций в отношении чеченского лидера. В частности, Кадыров был включён в "список Магнитского" 20 декабря. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данное решение незаконным, а сам Кадыров отреагировал на новость с юмором.

Напомним, глава Чечни завёл страницу в "Инстаграме" в феврале 2013 года. За этого время в профиле было размещено более пяти тысяч публикаций. На чеченского лидера подписалось более одного миллиона пользователей Сети. Кроме того, страницы Рамзана Кадырова есть во всех крупнейших социальных сетях. А сам он регулярно становится одним из самых цитируемых блогеров в российских средствах массовой информации.