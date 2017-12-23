МИД призвал CBS отказаться от "параноидальных материалов"

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МИД призвал CBS отказаться от "параноидальных материалов"

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По мнению представителей внешнеполитического ведомства, информация об "акустических атаках", проводимых "агентами Кремля" не выдерживает никакой критики.

В МИД России осудили американский канал CBS News за материал об "акустических атаках" на сотрудников Посольства США в Узбекистане. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

— Несмотря на публичное опровержение со стороны властей США, некоторые американские СМИ продолжают муссировать тему "акустических атак", проводимых "агентами Кремля", — отмечается в сообщении МИД.

По мнению представителей ведомства, такая информация "не выдерживает никакой критики", так как ещё в день публикации материала CBS официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт опровергла сообщения о подобном инциденте в Ташкенте.

Российские дипломаты призвали журналистов CBS News вернуться к высоким профессиональным стандартам и перестать публиковать материалы, "замешанные на параноидальных настроениях".

Как ранее писал Лайф, по данным CBS, американская разведка пришла к выводу, что к "акустическим атакам" причастна Москва, основываясь на том, что у России хорошие отношения с Кубой и Узбекистаном. В свою очередь, в Гаване отмечают, что заявления США вообще можно отнести к научной фантастике.

Ранее на этот счёт уже высказывался зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В своём обращении политик обратился к США с призывом поменьше фантазировать в случае с "акустическими атаками" на американские посольства.

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