Минобороны России опубликовало видео ко Дню дальней авиации

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Минобороны России опубликовало видео ко Дню дальней авиации

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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов 

Российская дальняя авиация отмечает 23 декабря 103-летие со дня создания. В этот день в 1914 году впервые была сформирована эскадра воздушных кораблей "Илья Муромец". В годы Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов. Однако в полную силу дальняя авиация заявила о себе во время Великой Отечественной войны. Экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тысяч боевых вылетов и сбросили свыше двух миллионов авиационных бомб различного калибра.

— В настоящее время на вооружении дальней авиации находятся модернизированные дальние бомбардировщики Ту-22М3, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78 и самолёты других типов, — сообщила пресс-служба Минобороны, разместив видео о дальней авиации ВКС РФ.

Как отметили в военном ведомстве, в следующем году соединения и воинские части командования дальней авиации также продолжат мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

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