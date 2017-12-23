Лавров и Джонсон обменялись колкостями на пресс-конференции

Предметом спора стало предполагаемое вмешательство России в референдум по поводу предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его британский коллега поспорили на пресс-конференции по итогам встречи в Москве.

— Даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза, — сказал российский министр в беседе с журналистами.

В ответ на это глава британского МИД заметил, что более подходящей фразой в этом случае будет сказать "не было успешного" (вмешательства. — Прим. ред.).

В свою очередь, Лавров отметил, что, вероятно, Джонсон боится, что потеряет лицо перед британскими СМИ, если он не возразит. На что британец выразил обеспокоенность репутацией своего российского коллеги.

— Я думаю, это очень важно, чтобы вы признали российские попытки вмешаться в наш референдум и выборы. Какими бы они ни были, они оказались неуспешными, — продолжил британский министр.

Ранее Лайф сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с британским коллегой Борисом Джонсоном, который прибыл в Москву с официальным визитом. По итогам встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия и Великобритания готовы начать работать над выводом двусторонних отношений стран из тупика.