Московские улицы подготовили к Новому году

Заместитель мэра столицы Пётр Бирюков отметил, что в этом году очень много новых инсталляций, новых конструкций.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что работы по украшению улиц столицы к Новому году завершены.

— На данном этапе все работы по подготовке к Новому году завершены. В этом году проделана титаническая работа — очень много новых инсталляций, новых конструкций, которые распределились в центральной части города, абсолютно новые системы подключения подсветки по сравнению с прошлым годом, — цитирует РИА "Новости" Бирюкова.

По его словам, подготовительные мероприятия затронули и окружные, районные территории Москвы. Как подчеркнул Бирюков, это делается, чтобы москвичи могли гулять не только в центре города, но и за его пределами.

— Около 300 ёлок новогодних — больших, в 17 метров, в 8 метров — расположены на различных территориях. Мы подготовили площадки для проведения фейерверков, — отметил он.