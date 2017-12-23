С 23 декабря изменится режим работы троллейбусов маршрута № 54 в Москве

Кроме того, с понедельника перейдут на новое расписание троллейбусы №1 7 и автобусы № 895.

С 23 декабря 2017 года увеличится время работы маршрута № 54 "Метро "Филёвский парк" — Белорусский вокзал", сообщает Мосгортранс.

Так, последний троллейбус будет отправляться от метро "Филёвский парк" в 1:16, вместо 0:06.

Также, по данным ведомства, с 25 декабря на новое расписание перейдут троллейбусы № 17 "Озёрная улица — Киевский вокзал", продлив свою работу. В будни последние троллейбусы будут отправляться от Киевского вокзала в 0:38 (вместо 0:07) и от Озёрной улицы — в 1:23 (вместо 0:54).

Автобусы маршрута № 895к "Метро "Тёплый Стан" — Улица Липовый Парк, 4" начнут раньше обычного отправляться от метро "Тёплый Стан" в 05:22 и от остановки "Улица Липовый Парк, 4"— в 05:45.