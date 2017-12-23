В Центробанке объяснили, почему россияне ощущают якобы сильный рост цен

По словам Эльвиры Набиуллиной, людям, в первую очередь, сложно поверить, что инфляция будет ниже, так как они долго жили в других условиях.

Ощущение роста цен выше, чем есть на самом деле, у жителей России обусловлено высокими инфляционными ожиданиями и нестабильными ценами на плодовоовощную продукцию, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 1".

— Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет ниже. Во-вторых — всё-таки люди, в отличие от статистических органов, не фиксируют цены ежемесячно. И у них в памяти всё равно уровень цен, который был, допустим, ещё два года назад, — заявила она.

По последним прогнозам Банка России, инфляция на конец 2017 года составит 2,4–2,6%, в 2018 году регулятор ожидает 3,5–4%. Ещё двумя годами ранее, по итогам 2015 года, инфляция в России была на уровне 12,9%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о достижении рекордно низкого уровня инфляции за всю новейшую историю страны.