"Нафтогаз Украины" признал свой долг перед "Газпромом", но не подтвердил сумму

"Нафтогаз Украины" подтвердил задолженность перед "Газпромом", однако её точная сумма пока не известна, заявил глава компании Андрей Коболев в эфире украинского Пятого канала.
— Мы не подтверждаем, что наш долг "Газпрому" составляет 2 миллиарда долларов. Окончательная сумма по расчётам с "Газпромом" будет названа после вынесения Стокгольмским арбитражным судом 28 февраля 2018 года решения по транзитному контракту, — сообщил он.
Напомним, украинская компания "Нафтогаз" утверждала, что суд в Швеции встал на её сторону, отклонив требование "Газпрома". При этом российская сторона оценила вердикт по-другому — арбитраж Торговой палаты Стокгольма обязал "Нафтогаз Украины" выплатить российской компании просроченный долг за поставки топлива свыше $2 миллиардов, а также проценты с 22 декабря 2017-го в размере 0,03% за каждый день просрочки.
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