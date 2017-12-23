"Нафтогаз Украины" признал свой долг перед "Газпромом", но не подтвердил сумму

Окончательная цифра будет названа после вынесения Стокгольмским арбитражным судом решения по транзитному контракту.

"Нафтогаз Украины" подтвердил задолженность перед "Газпромом", однако её точная сумма пока не известна, заявил глава компании Андрей Коболев в эфире украинского Пятого канала.

— Мы не подтверждаем, что наш долг "Газпрому" составляет 2 миллиарда долларов. Окончательная сумма по расчётам с "Газпромом" будет названа после вынесения Стокгольмским арбитражным судом 28 февраля 2018 года решения по транзитному контракту, — сообщил он.

Напомним, украинская компания "Нафтогаз" утверждала, что суд в Швеции встал на её сторону, отклонив требование "Газпрома". При этом российская сторона оценила вердикт по-другому — арбитраж Торговой палаты Стокгольма обязал "Нафтогаз Украины" выплатить российской компании просроченный долг за поставки топлива свыше $2 миллиардов, а также проценты с 22 декабря 2017-го в размере 0,03% за каждый день просрочки.