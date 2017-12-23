В Шереметьево задержана британка с муляжом гранаты

Женщина объяснила правоохранителям, что купила муляж на одном из рынков Москвы, чтобы показать детям в Великобритании.

В московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали гражданку Великобритании с муляжом гранаты. Как сообщает телеграм-канал Mash, задержанной оказалась 46-летняя учительница истории по имени Джули. Женщина прилетела в Россию в качестве туриста. Как пояснила женщина, муляж гранаты она приобрела на одном из рынков Москвы.

Как пояснила женщина, муляж гранаты она купила, чтобы показывать его на уроках истории своим ученикам. После установления всех обстоятельств британскую учительницу отпустили, но гранату попросили оставить в России.